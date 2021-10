(P) Românii comandă tot mai multe coșuri cadou de Crăciun din mediul online Obiceiul de a oferi coșuri cadou gourmet in perioada Sarbatorilor de iarna a devenit tot mai prezent și in Romania. Trendul a fost adus in principal de corporațiile internaționale, care au importat acest gest elegant de business și in activitatea lor de pe piața locala, oferind angajaților și colaboratorilor coșuri cadou de Craciun, dar și cu alte ocazii importante din an, precum Paște, 8 Martie (pentru salariate) sau 1 iunie (pentru copii angajaților). Citeste articolul mai departe pe a1.ro…

Sursa articol: a1.ro

