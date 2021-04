Stiri pe aceeasi tema

- DSP Cluj a declanșat o ancheta dupa decesul unei angajate a poliției locale Turda, care a fost infectata cu COVID19. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Reprezentantul Romaniei la OMS, deputatul Alexandru Rafila (PSD), a declarat joi, intr-o conferința de presa, ca in opinia sa sistemul sanitar a atins limita capacitații de tratare a pacienților Covid-19. Citește și: Viorica Dancila, despre zvonul ca ar construi un nou partid: Mulți social-democrați…

- Grupul farmaceutic francez Sanofi a anuntat vineri lansarea primelor teste pe oameni pentru cel de-al doilea proiect de vaccin pe care il dezvolta impotriva COVID-19. Primul este inca in faza de testare, dupa ce dezvoltarea sa a ramas in urma. „Sanofi si Translate Bio”, o companie de biotehnologie americana…

- In contextul startului campaniilor de vaccinare in toata lumea, țarile au inceput o cursa pentru a obține cat mai multe doze de vaccin, insa pe langa serul efectiv, este nevoie și de seringi consumabile pentru a il injecta. Lumea are nevoie de 10 miliarde de seringi pentru vaccinarea impotriva Covid-19,…

- CHIȘINAU, 27 feb - Sputnik. Intr-un comunicat de presa al Guvernului se menționeaza ca instituirea Consiliului consultativ pe langa prim-ministru a fost instituit in condițiile in care in ultimele zile se atesta un numar sportit de infectari cu COVID-19. In cadrul acestui consiliu vor fi…

- Gripa aviara din Europa se apropie de nivelul inregistrat in 2016 iar aprovizionarea cu oua incepe sa fie problematica in Polonia, una din tarile cele mai afectate de diminuarea numarului de gaini ouatoare, un semn ca virusul gripei aviare incepe sa puna presiune asupra sectorului avicol, transmite…

- Emil Boc, presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), afirmat, la RFI, ca explicatiile ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, nu ii ajuta cu nimic pe primari si sunt nesatisfacatoare. Primarul din Cluj-Napoca e nemultumit de ordonanta de urgenta a guvernului care prevede ca administratiile…

- “Ne pregatim sa lasam in urma un deceniu ale carui incercari ne vor ramane adanc intiparite in minte pentru multa vreme de acum incolo”, considera europarlamentarul Dragoș Benea. Acesta spune ca , inceput in 2010, cu o criza economica apasatoare, deceniul se incheie cu pandemia de Covid19, o criza epidemiologica…