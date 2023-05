Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Caras-Severin a fost nevoit sa sune la 112, dupa ce a avut parte de un musafir total neasteptat. Mai exact, este vorba despre un șarpe de aproximativ un metru și jumatate care se ascunsese sub capota masinii. In urma unui apel prin sistemul unic de urgența 112, jandarmii din Caras-Severin…

- Focul e cel mai puternic element al naturii, așadar, cand se intalnește foc cu foc, nu are cum sa nu iasa atmosfera. Prima colaborare dintre rareș și JUNO combina ritmuri de Afrobeats și Pop cu flow-ul incomparabil al celor doi, pentru a te face sa dai volumul mai tare. ,,Foc” vorbește despre o prezența…

- In fiecare an, la data de 28 aprilie, Organizatia Internationala a Muncii, International Labour Organization, sarbatoreste Ziua Internationala a Securitatii si Sanatatii in Munca pentru a promova prevenirea accidentelor si a bolilor profesionale la nivel mondial. ”ITM Maramureș sarbatorește alaturi…

- Nava SpaceX a lui Elon Musk a fost lansata oficial astazi… și a explodat dupa doar cateva secunde. Este cea mai puternica racheta spațiala construita vreodata și are o inalțime de 120 de metri. Deși vehiculul a decolat cu succes de la SpaceX Starbase din Texas, a explodat la scurt timp dupa. Zborul…

- Timișoara sarbatorește pentru prima data „Piano Day” printr-un concert de pian și ateliere de muzica. Ziua Internaționala a pianului va fi marcata pentru prima data la Timișoara, pe 29 Martie printr-un recital de pian la Centrul Reformat Noul Mileniu. An de an, in a 88 zi din an, data aleasa dupa numarul…

- Centrul de Cultura “George Apostu” sarbatorește Ziua Internaționala a Poeziei in data de 21 martie 2023, prin organizarea unui program cultural bogat, care va incepe la ora 17.00 in sala de expoziții a Muzeului de arta contemporana “George Apostu”. Programul va fi deschis de un recital de muzica instrumentala…

- Ziua Internaționala a Femeii. Ziua Internaționala a Femeii este sarbatorita in fiecare an pe data de 8 martie. A fost adoptata legal in anul 1977, printr-o rezoluție a Adunarii Generale a ONU. In momentul de fața, Ziua Internaționala a Femeii este sarbatorita in 193 de state. Ziua Femeii 2023. Originile…

- Ziua Internaționala a Limbii Materne la Combinatul de ingrașaminte Azomureș. Au incercat sa suprinda momentul alaturi de colegii lor de pe platforma. Iata ce a ieșit! Post-ul VIDEO.Combinatul Azomureș sarbatorește Ziua Internaționala a Limbii Materne apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu…