(P) Revelion #TheBrunchAffair – Imaginarium, o lume fantastică, la Palatul Parlamentului O noapte unica, o cladire-simbol, un decor spectaculos și multa fantezie. Sunt cuvintele cheie ale unei petreceri de Revelion memorabile. Exact ce a pregatit echipa #TheBrunchAffair pentru noaptea dintre ani. Un eveniment grandios, pentru care se vor deschide chiar porțile Palatului Parlamentului. Una dintre cele peste 3.000 de camere ale cladirii emblematice a Bucureștiului va fi, așadar, scena distracției pentru bruncherii care vor sa aiba parte de un Revelion ieșit din tipare. Se anunța o noapte plina de surprize, elemente de decor fantastice și o lume care le va testa participanților limitele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

