- In urma cu cateva saptamani, Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov anunța ca drumarii deszapezesc Transfagarașanul și ca, daca totul decurge conform planului, circulația ar putea fi deschisa la jumatatea lunii iunie. Acest lucru se va intampla mai repede, mai exact chiar de pe 7 iunie. Așadar,…

- Salata este, cu siguranța, cea mai ușoara modalitate de a „pacali” o masa. Pur și simplu aduni ce ai prin frigider, amesteci bine, pui ulei și condimentezi și ai terminat. Dar, indiferent cate rețete cunoști, dupa ceva timp s-ar putea sa te plictisești de același gust. De aceea, ți-am pregatit 10 salate…

- Puiul este probabil cea mai consumata carne, avand un preț rezonabil și un gust foarte delicios. Exista foarte multe moduri de a gati carnea de pui, iar noi va vom prezenta 3 rețete foarte gustoase. Cele mai bune rețete cu pui Puiul este o sursa importanta de proteine , grasimi , vitamine și minerale…

- Timpul este cea mai valoroasa resursa a omului, motiv pentru care el a devenit extrem de important. Din acest motiv, eficienta diverselor tipuri de produse care ne ajuta sa economisim timp si sa eficientizam munca a ajuns sa fie la rang de cinste, deoarece te ajuta sa iti maximizezi rezultatele cu un…

- La sfarșitul saptamanii trecute, Timișoara a fost gazda unei petreceri inedite desfașurate pe vaporul Pelican pe Bega, evenimentul pus la cale de catre brandul de petrecri anonimTM avand oaspeți speciali din Marea Britanie. Invitații speciali DJ Suv și K-Jah au oferit publicului autohton o excursie…

- Incepute in 26 martie, lucrarile la pasajul CET aveau termen de finalizare de trei saptamani. Timpul a trecut insa și s-au acumulat intarzieri care au... The post DRDP: Restricțiile la pasajul CET Arad se ridica in cursul zilei appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Cafeaua are mai multe beneficii pentru sanatate. Dar, pentru a profita din plin de aceasta bautura, trebuie sa alegi cu grija ce pui in ea, cand o bei și in ce cantitați. Cafeaua este una dintre cele mai populare bauturi din lume. Mulți profesioniști din domeniul sanatații cred ca este, de asemenea,…