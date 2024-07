Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat luni ca se așteapta ca aliații europeni sa continue sa sprijine puternic NATO, in ciuda victoriei extremei drepte in primul tur al alegerilor legislative din Franța, relateaza AFP. Intrebat despre s

- „NU MA DUC LA CLUB” e piesa perfecta pentru zilele in care, chiar daca drumurile te duc la munca, vrei totuși sa simți vibe-ul de petrecere. Theo Rose, DOMINO și Alessandra au creat piesa electronica perfecta, care te va face sa te miști pe ritmuri pline de energie. Indiferent daca ești in drum spre…

- In contextul competitiei politice si al perioadei electorale pe care o traversam, Arhiepiscopia Tomisului face precizarea conform careia Centrul Eparhial Tomis isi mentine neutralitatea si impartialitatea fata de cetatenii si fortele politice cu implicare in demersul democratic al alegerilor, potrivit…

- In cadrul unei conferințe de presa susținuta astazi candidatul Alianței Dreapta Unita (USR, PMP, Forța Dreptei) la funcția de primar al municipiului Suceava, Marian Andronache, a zugravit in culori sumbre situația din PNL și PSD și a transmis sucevenilor nemulțumiți precum și simpatizanților liberali…

- Cu mini vacanța de Paște apropiindu-se cu pași repezi, mulți oameni cauta activitați distractive și relaxante pentru a profita la maximum de aceasta perioada. Indiferent daca preferi sa petreci timp in familie, sa te bucuri de natura sau sa explorezi noi activitați, exista o varietate de lucruri pe…

- Intr-o lume agitata și plina de zgomote, caștile audio au devenit un instrument indispensabil pentru multe persoane. Insa, in cautarea unei experiențe sonore superioare, utilizatorii de caști au cautat mereu inovații tehnologice care sa le ofere mai mult decat doar posibilitatea de a asculta muzica…

- Indiferent de traseul pe care-l alegi in cariera, vei avea nevoie de mai mult decat cunostinte specifice pentru a avansa. Soft skills sau abilitatile de baza sunt cele ce stau la baza oricarei cariere, fie ca este in domeniul juridic, fie ca este in sfera relatiilor publice sau resurselor umane. Abilitatile…

- Este crucial sa incurajam tinerii sa iși exploreze interesele și sa iși descopere potențialul intr-un mod activ și implicat. In acest sens, școala de vara reprezinta un mediu ideal pentru a stimula curiozitatea și pentru a incuraja explorarea in domenii noi și diverse. Intr-un cadru mai puțin formal…