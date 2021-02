In ajunul Zilei Naționale Constantin Brancuși, la Casa de Licitații A10 by Artmark a avut loc prima licitație de arta contemporana a anului 2021, ce s-a dovedit totodata și cea mai lunga licitație de arta contemporana vreodata desfașurata. Evenimentul de ieri, 18 februarie, a durat nu mai puțin de 7 ore, de la 18:30 pana dupa ora 1:30 dimineața, inregistrand vanzari totale de peste 715.000 de euro și o rata de adjudecare de 85,4%. Cu aceste cifre licitația de aseara devine cea mai buna licitație de arta contemporana care a avut loc pana azi in Romania, deși licitația a avut loc doar…