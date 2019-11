Stiri pe aceeasi tema

- ​CFR Cluj are amintiri frumoase la Glasgow, dupa ce în urma cu o luna și jumatate obținea o victorie spectaculoasa în fața lui Celtic și o elimina în preliminariile Champions League. Sorții le-au adus din nou fața în fața, de data aceasta fiind adversare în grupele Europa…

- Gigi Becali a comentat decizia UEFA și spune ca forul european a avut dreptate cand au decis ca Romania sa nu mai aiba echipa in Europa League. PE SCURT: UEFA imparte fotbalul european in Champions League, Europa League și Europa Conference League;Romania (locul 30 in clasamentul UEFA) ar avea in…

- UEFA a infiintat o noua competitie continentala organizata la nivel de club – UEFA Europa Conference League. Aceasta va fi a treia competiție intercluburi, dupa UEFA Champions League și Europa League. Odata cu infiintarea acesteia, mai multe cluburi din Europa vor avea sansa de a participa in competitiile…

- SLAVIA PRAGA-CFR CLUJ LIVE STREAM VIDEO ONLINE LIGA CAMPIONILOR. Slavia este favorita la calificarea in grupe nu numai prin prisma victoriei de la Cluj, dar si a formei de moment, echipa fiind neinvinsa de 11 meciuri si avand patru victorii consecutive in ultimele partide. Practic, campioana Cehiei…

- Digi Sport 1 transmite miercuri, 28 august 2019, de la ora 22:00, returul Slavia Praga - CFR Cluj, meci care poate aduce campioanei Romaniei calificarea, dupa șapte ani de absența, in grupele UEFA Champions League. Corespondenții speciali Digi Sport la Praga, Dragoș Stoica și Marian Codirla, sunt alaturi…

- Suntem in full sezon fotbalistic! Dupa ce saptamana trecuta am bifat primele meciuri ale stagiunilor din Bundesliga și La Liga, in acest week-end pornește la drum și Serie A, ultimul campionat de top 5 al Europei. Redacția site-ului pariuri1x2.

- In acest sfarșit de saptamana, TV Look Sport 2 și TV Look Sport 3 vor transmite competiții importante precum Ligue 1, LaLiga, Bundesliga, dar și turneul de tenis de la Cincinnati. „Cele doua posturi de televiziune intregesc familia Look și se adauga posturilor Look Plus și Look Sport, care vor transmite…

- Look Sport și Look Plus au pus mana pe drepturile de televizare a campionatului Spaniei, La Liga. Clever Media Network mai deține drepturile pentru campionatele Germaniei, Franței, Portugaliei, Turciei și Cehiei. Astfel, pentru urmatoarele doua sezoane Look Sport și Look Plus vor transmite meciuri…