(P) Radio ZU e Love Station. Te premiază cu noul PlayStation 5! Radio ZU pune la bataie cel mai nou și dorit model de PlayStation 5! „In prag de Valentine’s Day, Radio ZU se transforma in Love Station. Uite care-i joaca! Vineri, 12 februarie, in cadrul emisiunii Morning ZU, vrem sa strangem 10.000 de „TE IUBESC” pe contul nostru de Instagram. De aceea, daca nu ai dat deja follow @radiozuoficial pe Instagram, atunci sa știi ca acum e momentul!”, explica Mihai Morar, DJ Radio ZU. Mecanismul concursului este simplu. „Fa ca și pana acum, asculta Morning ZU, in fiecare zi de luni pana vineri, de la 07:00 la 10:00, insa trebuie sa știi ca ediția din 12 februarie… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Radio ZU pune la bataiecel mai nou și dorit model de PlayStation 5! „In prag de Valentine's Day, Radio ZU se transforma in Love Station. Uite care-i joaca! Vineri, 12 februarie, in cadrul emisiunii Morning ZU, vrem sa strangem 10.000 de „TE IUBESC” pe contul nostru de Instagram. De aceea,…

- Allview anunța extinderea gamei de Smart TV-uri QLED, cu un model de 43”, devenind astfel cel mai accesibil Smart TV QLED de pe piața romaneasca. „Portofoliul companiei a fost extins constant cu noi modele aliniate cerințelor pieței, cu funcționalitați și tehnologii de top (4K Upscaling, HDR10, HLG,…

- Conectarea contului WhatsApp la browserul web sau aplicația desktop a PC-ului devine puțin mai sigura. In curand, daca ai activata autentificarea biometrica pe telefon, va trebui sa deblochezi aplicația inainte sa iți poți conecta contul. Compania spune ca noul sistem este destinat sa se asigure ca,…

- Locuitorii din Alba Iulia au la dispoziție un instrument extrem de rapid și eficient de comunicare cu Primaria. Este vorba despre aplicația SmartAlert Alba Iulia, prin care oricine poate semnala orice problema intalnita in comunitate. Lansata inițial in cadrul proiectului pilot Alba Iulia Smart City,…

- Asociația Funky Citizens anunța lansarea oficială a aplicației mobile ​„De Gardă”​, prin care cadrele medicale din Romania pot sesiza anonim neregulile din spitale. Aplicația este disponibila pe Android și iOS . Va invitam sa citiți mai multe detalii in comunicatul de mai jos.

- Romania are prima aplicație care iși avertizeaza utilizatorii România are, de ieri, prima aplicație care își avertizeaza utilizatorii daca au intrat în contact cu o persoana cu COVID-19. Aceasta se numește ''First Contact'', a fost dezvoltata de un ONG din Cluj-Napoca…

- Remus Dinu vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta seara, de la 21:15. Invitat este ziaristul Libertatea, Viorel Tudorache, și cei doi vor analiza partida ”tricolorilor”. Vor exista 3 intervenții: inainte, la pauza și la finalul meciului. Urmarește emisiunea pe site sau pe pagina de Facebook…

- Focus Sat a lansat Play TV, un nou serviciu de televiziune care se aliniaza tendintelor diversificate de pe piata de televiziune smart din Romania, potrivit news.ro.Play TV se poate comanda online, doar pe baza de smartcard si aplicatia Focus Sat, fara sa mai fie necesara instalarea unui echipament…