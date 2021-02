(P) Radio ZU anunță lansarea magazinului online ZU Shop Radio ZU iși continua misiunea de a fi cat mai aproape de ZUper ascultatori, cat mai in mijlocul comunitații pe care a reușit sa o construiasca in cei 12 ani de existența. Astazi, Radio ZU anunța lansarea magazinul online oficial, ZU Shop, o extindere fireasca a brandului. ZU Shop ofera oportunitatea tuturor celor care iubesc brandul ZU sa achiziționeze produse personalizate, imprimate fie cu mesaje și grafici inspirate din campaniile radio-ului, fie cu citate „nascute” in programele postului. Aceasta extindere in zona de e-commerce a Radio ZU reprezinta, in acest moment, unicul proiect de acest… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

