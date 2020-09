(P) Puterea tenului sensibil Tenul sensibil este definit ca o hiper-reactivitate a pielii fetei. Semnele cheie ale acestei hiper-reactivitati cutanate sunt neurosenzoriale: incalzire, mancarime, furnicaturi. De obicei, acestea sunt asociate cu roșeata. Anumite caracteristici ale tenului fac ca acesta sa fie predispus la sensibilitate: pielea subtire, culoarea deschisa a pielii, roșeata pometilor. CARE SUNT CAUZELE TENULUI SENSIBIL? Tenul este supus multor factori externi: agenti stresori din mediu, chimici sau fizici, precum raze UV, frig, poluare, aer conditionat, umiditate ambientala scazuta, dar și factori interni, cum… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebarea la care cercetatori din intreaga lume cauta raspunsul in acest moment este: Cate cazuri asimptomatice constituie vectori ai virusului și cat de periculoase sunt acestea in momentul in care vin in contact cu alte persoane? Persoanele asimptomatice reprezinta o cincime dintre cei infectați…

- AstraZeneca a anunțat ca a primit aprobarea autoritaților pentru a relua studiile clinice pentru producerea vaccinului Covid-19. Compania farmaceutica suspendase sudiile pentru faza a treia a vaccinului marți, 9 septembrie a.c. „La 6 septembrie, procesul de revizuire standard a intrat intr-o pauza voluntara…

- AstraZeneca a anunțat ca a primit aprobarea autoritaților pentru a relua studiile clinice pentru producerea vaccinului Covid-19. Compania farmaceutica suspendase sudiile pentru faza a treia a vaccinului marți, 9 septembrie a.c. „La 6 septembrie, procesul de revizuire standard a intrat intr-o pauza voluntara…

- Traficul de stupefiante a explodat in timpul pandemiei de coronavirus a declarat Sascha Strupp, analist strategic pentru traficul de droguri in cadrul Europol, pentru DPA. Experții apreciaza ca gruparile criminale au trecut recent la traficul de droguri in special pe cai maritime, ascunzandu-le printre…

- Experții de la Universitatea din Sheffield considera ca explozia de marți din Beirut a avut aproximativ 10% din intensitatea unei bombe atomice, scrie Washington Examiner.Cu ajutorul unor analize rapide, ei au estimat ca explozia a avut forța de la 1.000 la 1.500 tone metrice de trinitrotoluen sau TNT.…

- Racheta care transporta roverul Perseverance spre Marte are dificultati tehnice si functioneaza la capacitati minime. Nava spatiala a fost lansata joi de la baza aeriana Cape Canaveral din Florida.

- Programul Noua Casa se va dovedi un mar otravit pentru cei care vor sa cumpere o casa in lunile ce vor urma si asta pentru ca preturile la imobiliare au inceput sa creasca artificial. Expertii in economie spun ca romanii ar trebui sa fie atenti sa sa nu se grabeasca cu achizitionarea unei case pentru…

- Horoscop Minerva – BERBEC Horoscop Minerva saptamana 6 – 12 Iulie 2020 Berbec. Iata ca Marte in domiciliu face legea, ca sa spun așa și mai mult ca sigur te simți increzator și pregatit pentru orice. Și totuși aceasta energie pozitiva contrasteaza cu vulnerabilitatea senimentala datorata Soarelui…