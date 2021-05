(P) Profilaxia dentară Profilaxia dentara reprezinta o procedura de curațare efectuata pentru a curața bine dinții. Profilaxia este un tratament dentar important pentru stoparea progresiei bolii parodontale și a gingivitei. Boala parodontala și gingivita apar atunci cand bacteriile din placa colonizeaza pe țesutul gingival, fie deasupra, fie sub linia gingivala. Aceste colonii de bacterii provoaca inflamații și iritații grave, care la randul lor produc un raspuns inflamator cronic in organism. Drept urmare, corpul incepe sa distruga in mod sistematic gingia și țesutul osos, facand dinții sa se schimbe, sa devina instabili… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

