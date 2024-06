Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Tom Bosworth a dezvaluit pentru Daily Mail ca substanțele cancerigene rezida in tacere in odorizantele de aer, produsele de curațare și șampoanele pentru covoare.Legea federala cere companiilor sa precizeze toate ingredientele de pe etichetele alimentelor, produselor cosmetice și medicamentelor,…

- Zilele de vara aduc cu ele dorinta de a petrece mai mult timp in aer liber, fie ca este vorba de plimbari prin parc, escapade la mare sau iesiri cu prietenii la terase. In aceste momente, un machiaj lejer devine alegerea perfecta pentru a te simti confortabil si pentru a-ti evidentia frumusetea naturala.…

- Mulți ar crede ca vara facturi sunt mai mici, dar nu și daca folosiți greșit un aparat din casa dumneavoastra. Este posibil sa platiți sume mult mai mari vara decat iarna. Aparatul care consuma foarte mult vara O sa primești o factura exorbitanta la electricitate daca nu incetezi sa folosești acest…

- Oțetul alb este un ingredient pe care toate gospodinele ar trebui sa il aiba in casa. Nu este folosit doar pentru a da gust mancarii, ci poate fi un ingredient cheie pentru indepartarea petelor. Cum poți folosi oțetul alb la curațenie in casa In prezent exista sute poate chiar mii de produse pentru…

- Discuțiile aprinse intre doamna Daniela și cuplul format din Antonia și Cristian au continuat și in ediția de luni a emisiunii Mireasa sezonul 9, din data de 10 iunie 2024. Concurentul a avut o reacție neașteptata, dupa ce mama lui i-a blocat comunicarea cu Antonia.

- In episodul 15 din sezonul 6 de Medicool, Dr. Mihail Pautov a vorbit cu medicul ORL Cristian Soreanu despre ce este și cum se trateaza faringita sau „roșu in gat”, așa cum mai este cunoscuta.

- Fie ca optezi pentru un machiaj simplu și elegant in timpul zilei sau pentru un smokey eye indrazneț, stralucitor, fardul de pleoape poate fi purtat in multe moduri și pentru fiecare ocazie.

- Pudra de volum este unul dintre produsele pentru hairstyle care se poate folosi pe orice tip de par indiferent de nevoile pe care acesta le are. Aceasta este ideala pentru a satisface nevoile pe care orice tip de par le are și te va face sa stralucești la propriu oferindu-i coafurii tale un plus de…