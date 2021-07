(P) Produsele cosmetice Essence – calitate, versatilitate și preț redus Machiajul scoate in evidența frumusețea naturala, accentueaza atuurile și mascheaza toate imperfecțiunile. Astfel, daca doriți sa aveți o privire seducatoare și profunda, precum și sa aveți mai multa incredere in sine, este necesar sa alegeți doar produse cosmetice decorative de inalta calitate, a brandurilor cu renume mondial, pentru a obține un machiaj impecabil. Una din marcile cunoscute in peste 30 de țari din intreaga lume, care deține o gama variata de mijloace cosmetice, este marca Essence. Essence este un renumit brand german, a carui activitate se bazeaza pe producerea produselor cosmetice… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Rezultatele actiunilor de control ale reprezentantilor MADR desfasurate in perioada iunie-prezent, s-au concretizat in verificarea a 1.052 de operatori controlati, din care 741 producatori agricoli persoane fizice care isi desfasurau activitatea de vanzare a fructelor si legumelor in cadrul pietelor…

- Asociatia producatorilor germani de automobile (VDA) a redus luni estimarea privind cresterea productiei de la 13% la numai 3%, afirmand ca productia din ultimele luni a fost ”semnificativ sub asteptari”. VDA anticipeaza ca in acest an vor fi fabricate in Germania 3,6 milioane de automobile, cu 400.000…

- Vanzarile online totale ale tuturor retailerilor din Statele Unite au urcat cu 8,7%, la 5,6 miliarde de dolari, potrivit datelor indicelui pentru economie digitala publicat marti de Adobe, care nu a oferit si date defalcate. Amazon.com utilizeaza tranzactiile Prime Day pentru a mari numarul de abonati…

- Nu au cumparatori desi au redus de cateva ori pretul legumelor. Mai multi producatori care iși vand produsele la Piata Angro din Capitala au scos in vanzarecastraveti, varza si dovlecei cu pana la patru lei mai ieftin, insa chiar și așa, stau cu marfa pe tarabe.

- ”Am facut o scurta examinare e pieței de energie electrica și am observat ca prețul contractelor incheiate anul trecut pentru achiziția de energie electrica pentru anul acesta este la fel ca prețul din 2020, care s-a achiziționat in 2019, și tot așa. Deci nu a crescut prețul. Daca un furnizor si-ar…

- Iti doresti un aparat de aer conditionat Daikin? Acest brand reprezinta unul dintre cei mai importanti producatori de sisteme de climatizare la nivel mondial, fiind apreciat pentru eficienta produselor sale. Iata ce modele poti achizitiona! Sensira FTXF35A Pretul pentru o astfel de unitate interioara…

- Compania poloneza Picodi, specializata pe analiza piețelor, a facut o cercetare bazata pe o comparație de cautari pe Google a 64 de marci auto in perioada 2017-202, pentru a vedea care sunt cele mai cautate marci auto pe internet. In urma prelucrarii datelor a reieșit ca BMW se bucura de cea mai mare…

- Producatorii europeni de masini, care se bazeaza in principal pe furnizorii de baterii din Asia, cauta sa-si reduca dependenta de strainatate, avand in vedere cresterea productiei de masini electrice, pentru a respecta normele de mediu mai dure din Uniunea Europeana. “Celulele de baterii sunt o tehnologie…