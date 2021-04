(P) Produsele CeraVe – create de dermatologi pentru cele mai frecvente probleme ale pielii De-a lungul timpului am invațat ca pielea mea nu are nevoie de o ingrijire speciala sau de multa atenție, ci de produsele potrivite și de o rutina gandita corespunzator. Cuperoza ușoara, episoade acneice, ten reactiv – toate aceste probleme cu care se confrunta tenul meu le-am rezolvat cu ajutorul medicului meu dermatolog, care mi-a recomandat o rutina de ingrijire a pielii sensibile cu produsele din gamele CeraVe. Mai mult, am capatat și un boost de incredere de sine dupa ce am descoperit cum sa-mi abordez tenul și pielea din punct de vedere al ingrijirii! Așadar, folosesc produsele CeraVe deja… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

