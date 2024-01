Stiri pe aceeasi tema

- Alte doua persoane au murit din cauza rujeolei, in Romania, fiind vorba despre un bebelus de sapte luni din judetul Brasov, care nu putea fi inca vaccinat, si de un adult de 35 de ani, din Bucuresti, care nu era vaccinat, anunta Institutul National de Sanatate Publica (INSP).

- Seismul a avut loc in dimineața zilei de duminica, 24 decembrie, la ora 8.06 in zona seismica Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Inițial, specialiștii au anunțat o magnitudine de 4 pe scara Richter, care a fost revizuita apoi la 4,2.Cutremurul a avut…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca cei doi pacienți la care s-au idenficat leziunile cutanate sunt in varsta de 38 și 40 ani, sunt barbați și consumatori de droguri, infectați HIV. Ei au fost internați la un spital de boli infecțioase din București. ”Din leziunile cutanate aflate la locurile de injectare,…

- HA.RO Romania a deschis primul magazin, marcand debutul pe piața locala cu o varietate extinsa de produse pentru interior și exterior. Magazinul, cu o suprafața generoasa de 600 mp. Magazinul a fost inaugurat la 1 Decembrie in Coresi Shopping Resort (zona Street mall) cu o selecție vasta de decoratiuni…

- Targurile de Craciun au devenit deja de ceva ani buni o tradiție in Romania. Pentru ca nu a mai ramas foarte mult timp pana la sarbatorile de iarna, și in acest an, organizatorii din Brașov, Sibiu și București au pregatit surprize pentru romani. Data la care se deschid targurile de Craciun din țara.

- ”Sport Guru, retailer si distribuitor de echipamente sportive specializate din Romania, a deschis primul sau magazin fizic din Timisoara, in incinta Iulius Mall, parte a ansamblului mixed-use Iulius Town. Cel de-al saselea magazin Sport Guru se intinde pe o suprafata de 750 de metri patrati si a necesitat…

- Serviciile din acest prim contract vor acoperi rute magistrale electrificate din sudul si centrul tarii, contribuind la imbunatatirea serviciilor feroviare ce deservesc Constanta, Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Alba Iulia, Deva, Arad, Craiova, Drobeta Turnu Severin, Resita (prin nodul Caransebes), Timisoara…