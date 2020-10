Stiri pe aceeasi tema

- „Insula” este o piesa de dragoste care-ți da speranța!”, le-a povestit Denis „The Motans” lui Buzdu și Morar, in direct in Morning ZU. Impreuna cu EMAA, artistul a cantat LIVE și in premiera la un radio din Romania una dintre cele mai frumoase piese compuse in aceasta pandemie. „Insula”, melodie „nascuta”…

- Știm sigur ca ați așteptat cu nerabdare piesa „Insula”, datorita sutelor de mesaje pe care le-am primit. Ei bine, clipul piesei a fost lansat acum cateva zile, iar acum Dirty Nano vine cu un remix care suna extrem de bine. E #fresh și e fix ce trebuie:

- ZUper ascultatorii Morning ZU au avut astazi privilegiul sa asculte in premiera, live din studio, cea mai noua piesa cantata de Smiley și Delia. „Ne vedem noi”, lansata in urma cu doua saptamani, a ajuns la peste 4 milioane de vizualizari pe YouTube pana in acest moment. „Toate perioadele grele, perioadele…

- In urma cu doar cateva zile, The Motans și EMAA le-au facut o surpriza fanilor și au lansat, exclusiv pe radio, piesa Insula, o balada ca o adiere, care a intrat imediat in top 10, putand fi ascultata la cele mai importante radiouri din țara. Astfel, noul single se aude pe radio cu doua saptamani inainte…

- Cea mai noua piesa de la Otherside și Killa Fonic, „Fața Blue” se aude in premiera pe Virgin Radio Romania, de la ora 19:00. Liza Sabau și Gabriel Fereșteanu te așteapta sa asculți cea mai #fresh piesa de la ce doi, care va fi cu siguranța un hit. De la 00:00 o poți asculta pe... View Article

- A starnit controverse la “Asia Express”, iar acum e hotarata sa-și arate talentul de solista și de actrița in cadrul show-ului “Te cunosc de undeva”. ADDA e genul de artista care fie te enerveaza, fie o placi foarte mult. Cum este ea, de fapt, dincolo de camerele de luat vederi? O femeie sincera și…

- Dupa “The Creed”, Glance continua sa lanseze piese pentru piața internaționala. Astfel, artistul revine cu piesa “Huncho” compusa chiar de el, in colaborare cu Ackym. “Dupa cum am spus, dupa 5 piese number one in Romania, vreau neaparat sa ma axez pe piața internaționala. “Huncho” continua aceasta poveste…