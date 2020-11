Stiri pe aceeasi tema

- Aston Martin are planuri mari dupa acordul cu Mercedes de saptamana trecuta, prin care va ceda 20% din acțiunile sale in schimbul tehnologiilor oferite de constructorul german. Tobias Moers, CEO-ul constructorului britanic și fostul șef al diviziei Mercedes-AMG, susține ca Aston Martin va lansa in 5-6…

- Celine Dion va debuta pe marele ecran nu ca autoare a unei coloane sonore, ci ca actrita, alaturi de Priyanka Chopra Jonas, intr-un film produs de studioul Sony, relateaza EFE. Potrivit publicatiei de specialitate Hollywood Deadline, cantareata va face parte, alaturi de Priyanka Chopra si Sam Heughan,…

- Munca de acasa a fost, probabil, cea mai importanta schimbare la care multi dintre noi au trebuit sa se adapteze in 2020. Daca, pana nu demult, acasa era refugiul in care abia asteptai sa te retragi dupa o zi lunga de munca, acum limitele fizice dintre job si camin sunt inexistente. Ceea ce nu inseamna,…

- Mercedes-Benz a anunțat in aceasta luna ca va dezvolta o gama variata de modele electrice pe noua platforma EVA, care vor fi lansate incepand din 2021. Oficialii constructorului german au dezvaluit insa acum ca planurile pe termen lung vizeaza inclusiv lansarea unor modele de performanța cu sisteme…

- Pandemia complica și mai mult lucrurile la TAROM, compania aeriana de stat. Sub presiunea reducerii numarului de curse și de calatori, șefii TAROM se vad obligați sa apese intr-un final pedala restructurarii, care inseamna inclusiv disponibilizarea a circa 30% din angajați, inclusiv piloți și stewardese.

- Monica Anisie a anunțat astazi ca Ministerul Educației se pregatește de scenariul roșu in ceea ce privește școlile din Capitala. Decizia a fost luata, dupa ce in ultimele 24 de ore, in Capitala au fost raportate 777 de cazuri noi de coronavirus. Ministrul Educației a ținut o ședința cu inspectorii…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pregatește, intre 16 și 18 octombrie, prima ediție a Festivalului Toamnei, un festival al armoniei și culorilor, al bucuriei și al roadelor bogate. Alaturi de expozanți din intreaga țara – producatori, procesatori sau comercianți din toate palierele de…

- Sotul se pregateste sa plece seara de acasa si ii cere sotiei sacoul cel nou. – Ma, te duci la femei! – Nu, draga, Doamne fereste! Ii cere apoi camasa cea mai buna. – Ma, am eu dreptate, te duci la femei! – Cum sa ma duc draga, stai linistita. Cere si cravata, etc. Se intoarce dimineata acasa ravasit,…