(P) PNL garantează: fără taxe noi, fără impozit progresiv, protecţie pentru Pilonul II de pensii PNL a depus un proiect de lege pentru protejarea cotei unice timp de 10 ani, dand astfel un semnal puternic pentru sustinerea mediului de afaceri, pentru cresterea economica si crearea de locuri de munca. PNL este singurul partid adevarat de dreapta si singurul partid care poate invinge PSD la alegerile locale. Orice vot pentru alte partide care se considera de dreapta, cum ar fi USR, e un vot irosit si ajuta de fapt PSD, in mod indirect. PNL a demonstrat concret, prin voturile din Parlament, prin masurile de la guvernare si prin initiativele legislative ca e alaturi de mediul privat, de antreprenori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

