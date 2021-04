(P) Piele problematică, riduri, vergeturi? Scapă de ele cu o rutină simplă și eficientă! Orice femeie iși dorește sa aiba o piele fina și catifelata, deoarece nimic nu se compara cu sentimentul de a te simți frumoasa. Dupa o anumita varsta, colagenul din organism incepe sa scada, iar efectele unei pieli uscate și imbatranite nu vor intarzia sa apara. De aceea, prevenția este cea mai buna soluție. Totuși, pentru a ajunge la un rezultat bun, ai nevoie de o rutina completa, atat pentru ten, cat și pentru pielea corpului. Descopera ce pași trebuie sa urmezi și cum sa iți construiești rutina! Ai grija de corpul tau Tenul nu este singurul care are nevoie de o ingrijire atenta, ci trebuie… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

