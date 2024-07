(P) Participi la un eveniment Black tie și nu ești pregătit? Descoperă colecția Seroussi dedicată evenimentelor importante (P) Participi la un eveniment Black tie și nu ești pregatit? Descopera colecția Seroussi dedicata evenimentelor importante De cateva ori in viața avem onoarea de a lua parte la evenimente fastuoase, nunți, ceremonii, baluri sau recepții de lux, in care se impune un dress code Black tie, o ținuta pe care toți invitații trebuie sa o respecte. Atunci cand urmeaza sa participi la un asemenea eveniment și nu știi ce ținuta este potrivita, exista o veste buna pentru tine. Brandul românesc Seroussi, cunoscut pentru costumele sale bărbătești de gală îți… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

