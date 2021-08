Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile de stingere a incendiilor in insula greceasca Evia continua, in cea de a patra zi, cu sase masini de stingere, doua cisterne si o drona, in zona Spathari, informeaza miercuri Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Potrivit unui comunicat de presa, sase pompieri vor…

- In cea de-a patra zi, pompierii romani intervin alaturi de pompierii din Republica Moldova, ajunși ieri, 10 august, in Grecia, pentru stingerea incendiilor din zona Spathari a insulei Evia cu opt mașini de stingere, doua cisterne și o drona, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Potrivit…

- Astazi 9 august, 25 de angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au plecat in Grecia pentru a acorda ajutor colegilor eleni la lichidarea incendiilor de padure. Plecarea a avut loc dupa ce in incinta IGSU s-a desfașurat o ceremonie solemna de detașare a salvatorilor in misiunea…

- Convoiul format din cei peste 100 de pompieri salvatori care au plecat din Romania pentru a sprijini autoritatile elene sa stinga incendiile de vegetatie a ajuns in Atena, informeaza, sambata, Departamentul pentru Situatii de Urgenta.

- Modulul terestru de asistenta pentru stingerea incendiilor de padure va pleca vineri din Romania spre Grecia, avand in componenta, printre altele, 112 pompieri, 23 de autospeciale, un centru de comanda si patru containere multirisc cu echipamente. "Dupa discutii…

- Modulul terestru de asistenta pentru stingerea incendiilor de padure va pleca vineri din Romania spre Grecia, avand in componenta, printre altele, 112 pompieri, 23 de autospeciale, un centru de comanda si patru containere multirisc cu echipamente, a anuntat, joi, seful DSU, Raed Arafat. …

