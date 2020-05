(P) Oricând în pas cu moda, cu ajutorul jeanşilor potriviți! Deși trendurile in materie de fashion se schimba de la un sezon la altul, exista o piesa de imbracaminte care este prezenta in mai toate colecțiile marilor case de moda, cele care practic dau startul in ceea ce privește ce se poarta in fiecare sezon. Este vorba aici despre jeanși. Citeste articolul mai departe pe perfecte.ro…

Sursa articol si foto: perfecte.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In acest sezon estival, cluburile de noapte de pe insulele grecești vor fi inchise, deoarece nu le pot asigura clienților perimetre pentru distanțarea sociala. Patronii campingurilor din Halkidiki au anunțat ca pentru luna iunie au primit numeroase rezervari din partea romanilor și bulgarilor, iar Guvernul…

- Anul acesta 32 de echipe romanești și-au luat inima in dinți și au acceptat provocarea de a participa la SuperCupa #JucamDeAcasa. Un concept total nou pentru noi, pasionații de sport, insa fotbalul virtual le-a dovedit tuturor ca și pe terenul digital se poate face spectacol, oferindu-le pariorilor…

- Prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Dragos Raducan, a declarat pentru News.ro ca, daca nu mai intervine vreo modificare legata de restrictii, atunci la data de 1 iunie vor veni primii turisti pe litoral din acest sezon. El spera ca pana atunci sa…

- In timp ce pandemia de coronvairus face victime pe banda rulanta și prabușește economia țarilor europene, Germania continua adunarea de recolte, pentru acest lucru chemand romani la munca.

- Serialul "Anatomia lui Grey/ Grey's Anatomy", care a implinit 15 ani pe 27 martie, prima sa difuzare in Statele Unite a fost in 2005, va avea un sezon 16 scurtat, din cauza pandemiei de coronavirus.Acest sezon va avea doar 21 de episoade, in loc de 25 cate sunt in celelalte sezoane, scrie…

- Liga profesionista nord-americana de baschet (NBA) a decis suspendarea intregul sezon, pentru o perioada nedeterminata, dupa ce Rudy Gobert, jucator al echipei Utah Jazz, a fost depistat pozitiv cu coronavirus.Rezultatul testului a fost transmis cu putin timp inainte ca Utah Jazz sa joace impotriva…

- Candidatul Die Linke (stanga radicala) Bodo Ramelow a fost ales miercuri, dupa o luna de paraliezie, ministru-presedinte al landului german Turingia, dupa ce l-a infruntat pe Bjorn Hocke de la Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) - fara ajutorul conservatorilor din cadrul Uniunii Crestin…

- La sfarșitul saptamanii trecute la Dolhasca s-a desfașurat turneul final al campionatului de futsal organizat de catre Asociația Județeana de Fotbal in pauza dintre turul și returul ligilor a IV-a și a V-a. In acest an, in disputa pentru caștigarea trofeului au fost prezente opt formații, care au fost…