(P) Nu ai rezistenta la efort? Don't give up!

Stiri pe aceeasi tema

- Beate Zschaepe, in varsta de 43 de ani, este singura supravietuitoare a celulei neonaziste Rezistenta national-socialista (NSU), ai carei membri au ucis de-a lungul a sapte ani opt turci sau persoane de origine turca, un grec si o politista germana. Supranumita „Mireasa nazista", potrivit Euronews,…

- Peste 120 de organizatii, grupuri civice si personalitati ale societatii civile cer demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Printre semnatarii apelului se afla scriitorii Andrei Plesu, Gabriel Liiceanu și Ana Blandiana, dar si cei din Grupul Pentru Dialog Social,…

- Vara este sezonul in care ne putem bucura de gustul afinelor proaspete, aroma lor fiind una incofundabila. Pe langa faptul ca ele pot fi integrate cu succes intr-un mulțime de rețete, reprezinta o modalitate de a scapa de kilogramele in plus și de a ne detoxifia organismul. Iata cum se ține dieta cu…

- Incepand de astazi si pana duminica, 17.06.2018, reprezentantii USR Constanta vor fi prezenti in Portul Tomis din Constanta, unde continua campania de strangere de semnaturi pentru sustinerea initiativei "Fara penali in functii publice ldquo;. Initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publiceldquo;,…

- "Numai in situatiile in care fie dispare fizic, este furat, distrus de incendiu, atunci urmeaza o procedura de refacere, in functie de notele elevilor din carnet, din lucrari sau din alte informatii. In momentul de fata, cataloagele de la 124 sunt pastrate si sunt in starea in care pot servi pentru…

- Muzeul National al Unirii Alba Iulia organizeaza vineri, 18 mai 2018, de la ora 13:00, la Museikon, simpozionul științific “Rezistența anticomunista din județul Alba“ In cadrul evenimentului vor fi susținute lucrari științifice avand ca tema rezistența anticomunista in județul Alba. De asemenea, in…

- Vasele arse pot fi greu de curațat. Iata o metoda mai rapida decat a le lasa la inmuiat ore in șir. Umple vasul cu apa fierbinte și cateva picaturi de detergent de vase. Pune-l, apoi, pe foc pana cand apa din el incepe sa fiarba.

- Se spune ca pentru a reuși in business nu trebuie sa inventezi roata, ci doar sa propui o varianta mai buna fața de ceea ce piața are deja existent ca opțiune. Iata ca Tente, cunoscut producator de roți și role, a demonstrat concret aceasta zicala. Nu ei au inventat roata, dar ei sunt cei care au setat…