Stiri pe aceeasi tema

- Aflați pe ultima suta de metri inainte de debutul in forța al noului sezon rece, tremuram de pe acum la gandul costurilor pe care le vom avea de suportat cu incalzirea, dar și la ce fel de soluție de incalzire este cea mai potrivita pentru locuința sau spațiul comercial pe care il deținem.

- Materialul absoarbe carbonul fara a folosi multa energie in timpul procesului. Problema dioxidului de carbon pe care activitatile umane il elibereaza in atmosfera este una ale carei proportii cresc exponentia.

- Prezentare de moda impresionanta in Pakistan. Viitoarele mirese s-au adunat in orasul Lahore, acolo unde s-a organizat un eveniment dedicat celor care sunt in febra pregatirilor de nunta. Rochiile sclipicioase cu imprimeuri florale si cu paiete au fost in centrul atentiei publicului.

- Garda Civila a reluat perchezitiile la locuinta din Malaga, detinuta de spaniolul arestat pentru presupusa implicare in disparitia romancei Dana Leonte. Cei doi alcatuiau un cuplu si aveau o fetita in varsta de 10 luni. Perchezitiile au inceput de dimineata, iar anchetatorii au facut verificari amanuntite…

- Locuinta este spatiul care te defineste perfect. Indiferent de dimensiunea ei, casa poate reprezenta cadrul in care te incarci de energie dupa o zi dificila, locul in care te refugiezi cand ai nevoie de relaxare sau spațiul ce iți confera buna dispoziție și starea de bine. Pentru ca suntem diferiți,…

- Curatenia de toamna nu trebuie sa reprezinte un stres in plus pentru tine, ci o metoda eficienta prin care poti imbunatati aspectul casei tale. Iata cateva sfaturi utile si la indemana oricui care te vor ajuta sa faci din curatenia de toamna o activitate simpla si iti vor transforma locuinta: Organizare…

- Subvențiile care se vor obține prin acest nou program nu se vor putea cumula cu alte subvenții sau facilitați primite de la stat pentru asigurarea spațiului de locuit, bani care vor fi primiți de la stat, scrie dcbusiness.ro. Noul proiect prevede ca in noul program, facilitațile precum cele…

- In iulie, prețurile apartamentelor s-au majorat atat pe plan național, cat și in cateva centre regionale importante, in frunte cu Bucureștiul, suma medie solicitata la nivel de țara crescand cu 2,7%, de la 1.216 euro pe metru patrat util in iunie, la 1.249 de euro pe metru patrat, potrivit Mediafax.Citește…