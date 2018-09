(P) Multimedia Trends - The Home Entertainment Experience, eveniment dedicat pietei audio video

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a declarat, luni, ca in timpul protestelor din 10 august nu s-a aflat in centrul mobil de comanda, ci „intr-o cladire din cladirile care apartin de guvern”, spunand ca ordinul de evacuare a pietei a fost dat dupa miezul noptii.

- Un mozaic din piese mici din gresie, pe care scrie “Felicidades, 100, Rumania”, dedicat Centenarului Marii Uniri, a fost realizat de aproape 200 de persoane de toate varstele, romani și straini, in cadrul unui proiect inițiat de Consulatul Onorific al Spaniei la Timișoara.La realizarea mozaicului…

- Lipsa medicamentelor este o realitate a pietei farmaceutice peste tot in lume, insa dezbaterea publica, asa cum se poarta in Romania, referitor la cauzele crizei, orienteaza spre piste false de argumentare, fara sa distinga clar solutii concrete pentru a proteja interesul pacientilor.

- Ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, a declarat, la o dezbatere din cadrul Festivalului de Film si Istorii Rasnov, ca spatiul politic romanesc este dedicat disensiunilor interne, insa preluarea presedintiei Consiliului UE, lucru care este o mare responsabilitate, ne va schimba optica.

- Cinci societati de asigurare controlau, la finalul lunii martie, 59,51% din piata asigurarilor, iar Allianz-Tiriac a devenit liderul pietei, detronand City Insurance, potrivit raportului de piata publicat luni de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). La finalul anului trecut, cele mai importante…

- Editia din 2018 a concertului organizat anual, in luna decembrie, in onoarea laureatului premiului Nobel pentru pace va fi anulata, din lipsa de fonduri, dupa ce principalul sponsor al evenimentului s-a retras, informeaza site-ul oficial al show-ului.

- O statuie din bronz reprezentandu-l pe Jean-Paul Sartre a fost dezvelita joi in Lituania pentru a rememora vizita filosofului francez in aceasta tara in 1965, informeaza AFP. Realizata de artistul Klaudijus Pudymas dupa o fotografie facuta de Antanas Sutkus, sculptura il infatiseaza pe Sartre avansand…

- Dorin Pinzariu și-a lansat la Centrul Cultural ”Ștefan Ciobotarașu” Lipovaț volumul de poezii ”Dor de ingeri”, un omagiu dedicat eroilor din comuna care s-au jertfit in prima conflagrație mondiala. Invațatorul Dorin Pinzariu a ținut sa fie alaturi de localnicii din Lipovaț la lansarea volumului sau…