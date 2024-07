Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul de colectare Drusal a depus la ADIGIDM Maramureș o solicitare de modificare a tarifelor de colectare deșeuri reziduale și deșeuri reciclabile. Dorința operatorului este ca tariful pentru colectarea deșeurilor reziduale sa fie de 333, 97 de lei/to, iar pentru colectarea deșeurilor reciclabile…

- Astazi, 19 iunie 2024, e sarbatoare mare in familia Larisei Iordache. Fosta gimnasta implinește astazi frumoasa varsta de 28 de ani. Ce planuri are pentru ziua de azi și ce iși dorește de la viața.

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca potrivit unui raport al politiei rutiere federale, marti, 4 iunie 2024, va avea loc un protest al fermierilor europeni, care va provoca perturbari considerabile…

- CFR Cluj a anunțat oficial, vineri, prin intermediul rețelelor sociale, prelungirea contractului pentru urmatoarele doua sezoane cu Panagiotis Tachtsidis (33 de ani). Mijlocașul defensiv grec a ramas in tabara „feroviarilor” in urma deciziei lui Dan Petrescu, pe care l-a impresionat in finalul sezonului,…

- Dana Savuica a vizitat multe locuri speculoase de-a lungul timpului, insa India are un loc special in sufletul ei. Vedeta a avut parte de o calatorie spirituala și este pregatita sa dezvaluie toate poveștile incredibile pe care le are. Iata cum a fost pentru Data Savuica pe taramul spiritualitații!

- Mai multe orci au scufundat un iaht de 15 metri care naviga in apropiere de Strimtoarea Gibraltar. Cei doi membri ai echipajului iahtului au auzit, mai intii, citeva lovituri infundate aplicate asupra ambarcatiunii, in timp ce se aflau la aproximativ 26 de kilometri distanta de Capul Spartel din Maroc,…

- In weekend-ul 11-12 mai, Bucureștiul gazduiește cea de-a 13-a ediție Bucharest Half Marathon, iar evenimentul reunește mai multe curse de alergare. Sunt așteptați 10.000 de alergatori de toate abilitațile, unii motivați de dorința de a se autodepași, ori in cautarea unei performanțe, sau doar din dorința…

- In perioada 31.03 30.04.2024, politistii de frontiera au efectuat peste 145.000 de verificari in aplicatia eDAC, pentru stabilirea valabilitatii conditiilor de calatorie si a documentelor de calatorie ale persoanelor. In toate cazurile, persoanele au fost preluate de structurile competente in vederea…