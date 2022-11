Stiri pe aceeasi tema

- Topul sectoarelor eco­no­mice cu cea mai mare concurenta din Ro­mania este condus de servi­ciile de consul­tanta IT, comer­cializarea de imbra­caminte si incaltaminte si canalele TV cu plata, arata Raportul privind evolutia concurentei in sectoare cheie - 2022 realizat de Consiliul Concurentei.…

- Regiunile din Romania se afla in topul locurilor cu cea mai ridicata rata a mortalitații in urma accidentelor rutiere, potrivit unui raport realizat de Eurostat pentru anul 2020. Muntenia are o rata de 99 de decese la un milion de locuitori, fiind regiunea romaneasca cu cel mai mare numar de morți in…

- Cele mai frumoase castele din Europa. Conde Nast Traveler a realizat un top al celor mai frumoase castele din Europa care merita vazute macar o data in viața. Un castel din Romania a intrat in acest top, fiind considerat o destinatie de vacanta de nerata

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in octombrie 2022 cu 9.71% fața de octombrie 2021, atingand un volum de 10.541 unitați. Pe primele zece luni din 2022, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 105.817 unitați, in creștere cu 8.19% fața de perioada similara din…

- Dragoș și Adrian Paval, proprietarii Dedeman, sunt la un pas de cea mai mare tranzacție imobiliara din Romania. Este vorba despre cumpararea intregului portofoliu de proprietați deținut de investitorul imobiliar austriac CA Immo in Romania, o tranzacție de aproximativ 400 de milioane de euro. Surse…

- In domeniul comerțului de mașinarii și echipamente agricole, serviciile post-vanzare sunt una dintre cele mai importante verigi ale afacerii. Cumparatorul va urmari securitatea sa pe termen indelungat a oricarei achiziții…

- Orașul din Romania care are un preț bun al locuințelor și se afla in topul preferințelor. Vorbim despre capitala medievala a Moldovei, Suceava. Cat costa aici un apartament sau o casa. Se spune ca in acest oraș aerul este curat și zgomotul redus.

- Capitala medievala a Moldovei este in top 5 și la alte criterii, precum: termoficarea sigura și eficienta, curațenia, siguranța cetațenilor, investițiile publice, disponibilitatea locurilor de munca