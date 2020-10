(P) Mituri și adevăr despre fațetele dentare Aspectul estetic este foarte important in societatea moderna. Astfel se explica și faptul ca in ultimii ani, numeroase persoane se prezinta la medicul dentist pentru a-și transforma zambetul. Conform Academiei Americane de Stomatologie Cosmetica, 99,7% dintre persoane considera ca zambetul este un accesoriu important in relaționarea cu cei din jurul lor, iar nu mai puțin de 75% sunt de parere ca un zambet neatractiv ii poate afecta in sfera profesionala. Putem obține un zambet impecabil, luminos și in nuanța de alb dorita cu ajutorul tratamentului cu fațete dentare . Fațetele dentare sunt… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

