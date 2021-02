Stiri pe aceeasi tema

- Exista șanse ca noua tulpina Covid din Marea Britanie sa devina dominanta și in Romania, arata un studiu, realizat de specialiștii MedLife. In urma unei analize, din cele 79 de genomuri...

- Statul se pregateste sa vaccineze si persoanele care deservesc activitați esențiale pentru buna funcționare a infrastructurii critice, in etapa a doua de imunizare. Este si cazul operatorilor din comunicatii, numai ca aici au restrans categoria doar la angajatii STS, ai Radioului si ai Televiziunii.…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in conformitate cu informatiile comunicate public de catre autoritatile olandeze, incepand cu data de 29 decembrie, ora 00,01, persoanele cu varsta de peste 13 ani, care intentioneaza sa efectueze o calatorie pe cale aeriana, feroviara, maritima sau cu…

- Toate persoanele cu varsta de peste 13 ani care calatoresc in Regatul Țarilor de Jos trebuie sa prezinte test COVID negativ, incepand din data de 29 decembrie, a transmis, sambata, Ministerul Afacerilor Externe. Fara test, pasagerii nu se pot imbarca in avion. MAE a transmis ca autoritațile olandeze…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca numarul cazurilor noi de Covid-19 din țara noastra este in scadere. „In urma analizei evoluției infectarilor cu noul tip de coronavirus pe teritoriul Romaniei in ultimele doua luni se desprind urmatoarele concluzii. In acest moment evoluția…

- MedLife va emite, in premiera, prin intermediul Imprimeriei Nationale, un certificat unic cu timbru securizat pentru pacientii care au trecut prin infectia cu SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat al companiei, remis, vineri, AGERPRES. Aceasta in contextul restrictiilor impuse de autoritati,…

- Inca de inceputul pandemiei, MedLife a cautat solutii pentru a veni in sprijinul comunitatilor si a companiilor din Romania. In aceasta perioada clinica a lansat programe nationale de testare gratuita pentru depistarea anticorpilor specifici COVID-19, destinate cadrelor didactice si angajatilor din…

- Atunci cand vaccinul anti-Covid-19 va fi disponibil in Romania acesta va fi administrat in prima faza unor persoane care indeplinesc anumite criterii. Premierul Ludovic Orban a precizat ca nu s-a stabilit ca miniștrii, secretarii de stat sau functionarii sa aiba prioritate la vaccinare. „A fost o adresa…