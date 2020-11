(P) Măsuri suplimentare de protecție în cabinetele dentare în timpul pandemiei Cu siguranța, cel mai bun lucru pe care il poți face in fața crizei pandemiei este sa ramai acasa pentru a opri raspandirea. Insa, e destul de dificila menținerea sub control totala a unui virus foarte contagios așa cum este SARS-CoV-2. Totuși, in ciuda raspandirii rapide, multe clinici și cabinete trebuie sa ramana deschise pentru a trata cazurile care nu pot fi amanate. Conform experților, principala cale de transmitere a virusului de la o persoana la alta este prin saliva, atat prin inhalare, ingestie, contact direct al mucoaselor, cat și prin contactul cu picaturile aflate pe maini, obiecte… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

