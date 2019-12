(P) Mașina personală sau microbuz - ce alegi când trebuie să ajungi la aeroport? (P) Mașina personala sau microbuz - ce alegi cand trebuie sa ajungi la aeroport? A venit momentul vacanței mult așteptate. Cu bagajul și pașaportul pregatit, tot ce trebuie sa mai faci este sa decizi care este cea mai buna modalitate de a ajunge la aeroport. Dacă luăm în discuție aeroportul Otopeni, cel mai mare din România, ai câteva opțiuni de transport spre el, unele mai comode decât altele. Află în cele ce urmează care modalitate de transport bifează cele mai multe avantaje din punct de vedere al comodității, costurilor… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Troncota, un roman stabilit in Germania, se plimba prin parcari cu masina personala, pentru a-i ajuta pe soferii de TIR, care nu au voie cu mașinile in orașe, sa ajunga la urne, pentru a vota in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale."El este Troncota Constantin! ...Un…

- Fostul portar legendar al nordicilor, Thomas Ravelli, 60 ani, face o avancronica a duelului decisiv de pe 15 noiembrie și puncteaza ca nimeni nu concepe in Suedia ca Granqvist și compania sa rateze Euro 2020. - Mister Ravelli, ce va așteptați sa vedeți la acest Romania – Suedia, decisiv pentru ambele…

- Fostul mare jucator de tenis, Boris Becker, vine in Romania, pentru a deschide etapa Superbet Rapid & Blitz Chess, cea mai importanta competiție de șah a lumii, potrivit Mediafax.“Șahul se aseamana mult cu tenisul, mereu am crezut asta. Ambele implica multa strategie și putere de concentrare,…

- Octombrie este acea luna in care este prea frig sa mai mergi la mare, insa nici nu este suficienta zapada incat sa poti practica sporturile de iarna. Din acest motiv, poti profita de vremea inca favorabila si de peisajele superbe de toamna si sa faci o vizita intr-unul dintre cele mai pitoresti judete.…

- George Pușcaș (23 de ani), atacantul naționalei Romaniei, a vorbit despre prima mașina pe care a condus-o, dar și despre preferințele sale in materie de autovehicule. Romania va evolua in Feroe, pe 12 octombrie, de la ora 19:00, și acasa cu Norvegia, pe 15 octombrie, de la 21:45. Ambele meciuri vor…

- Ambele echipe din țara noastra care participa in faza grupelor Ligii Campionilor au reușit sa obțina victorii in prima etapa. Campioana en-titre a Romaniei, SCM Ramnicu Valcea, s-a descurcat excelent in fața campioanei Germaniei, Bietigheim, reușind sa se impuna cu 34-27, intr-un meci jucat vineri.…

- Ami este una dintre artistele apreciate de la noi. Vedeta a decis sa isi lase masina acasa si sa incerce sa mearga cu un alt mijloc de transport. Artista a ales sa mearga cu tramvaiul, dar nu a plecat singura la drum. Vedeta a avut si companie pe parcursul calatoriei prin Bucuresti.

- Conform unei hotarari a Curții de Justiție a Uniunii Europene din anul 2018, toate mașinile inmatriculate trebuie sa aiba incheiata asigurarea obligatorie RCA, lucru care oricum este prevazuta de legislația din Romania. Cu alte cuvinte, orice mașina inmatriculata, chiar daca proprietarul nu…