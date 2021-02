(P) Mărțișoarele brățări, printre preferatele tuturor! Doar cateva zile ne mai depart de primavara calendaristica, iar unul dintre cele mai frumoase obiceiuri ale romanilor este oferirea de martisoare . Fiecare dintre noi are cu siguranța anumite modele care ii plac in mod deosebit, dar exista unul care se afla in preferințele tuturor: acele martisoare bratari , atat de des intalnite pe tarabele comercianților. In afara de partea estetica, pe care o apreciem cu toții, avem de a face cu mai multe avantaje ale marțișoarelor de acest tip. De aceea, am decis sa ți le prezentam, pe scurt, in randurile urmatoare. Perfecte pentru cei mici Chiar și cei mai… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada indelungata cu ceața, vant și frig extrem, schiorii au putut sa se bucute de o zi cu vizibilitate si partii foarte bune. Din pacate, aceste conditii i-au facut sa mareasca viteza mai mult decat trebuia. Astazi, 19.02.2021, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina…

- 1 Martie se apropie cu pași repezi, iar daca vrei sa oferi un marțișor original și la un preț accesibil, ți-am pregatit o lista cu cele mai frumoase accesorii care vestesc Primavara. Prima zi de Martie este o ocazie deosebita de a celebra un nou anotimp, iar florile sunt mereu o idee buna, insa daca…

- Anul acesta, de 1 Martie, poți ieși din tipare atunci cand vei cumpara mațișoare pentru prietene sau colege. Daca printre ele sunt persoane carora le plac pisicile, atunci ai noroc. Poți gasi online accesorii cu pisici, haioase sau elegante și, astfel, sa le oferi un marțișor pe care sa-l poarte cu…

- El a explicat cum va funcționa acest sistem. Care sunt sporurile și indemnizațiile care vor fi suspendate "O persoana, cand iși face cont in platforma, iși exprima opțiunea sa intre in lista de așteptare, selecteaza un centru de vaccinare pentru care opteaza și va vizualiza numarul de persoane care…

- Ela E. H a avut anul acesta la Gaudeamus, cea mai ravnita carte a targului. Cu siguranța, Ela E. H va fi din ce in ce mai cunoscuta și sunt convins de faptul ca, deja mulți maramureșeni au cumparat ,,Iarta-ma ca te-am iubit’’ Cine este Ela EH? E o intrebare directa deoarece cititorii vor sa afle mai…

- Serviciile de rent a car sunt utile in extrem de multe situatii, atat in scop personal, cat si pentru a asigura transportul persoanelor ce sunt trimise in diverse delegatii in interes de servici. Urmarirea unei...

- Ai avut anumite experiențe dureroase care te-au marcat atat de tare, incat acum eviți cu indarjire sa te expui, sa fii vulnerabila, sa fii ranita din nou. Așa ca te cufunzi in munca, sport, diverse hobby-uri sau activitați care favorizeaza fuga și te mențin atat de ocupata incat sa nu ai timp de nimeni…

- Fiecare persoana in parte viseaza la independeta financiara, adica la acea idee de a avea propria afacere, fara a depinde de un program fix și un salariu fix, adesea insuficient, oferit de un angajator oarecare. Deși indatoririle sunt mai mari, este mult mai simplu sa manageriati o afacere, decat sa…