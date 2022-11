Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu are nicio universitate in top 500 Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România nu are nicio universitate în top 500 cele mai bune instituții de învațamânt superior din lume, potrivit unui clasament realizat de revista…

- O familie din Brescia are probleme mari, dupa ce Carabinierii și Garda de Finanțe au gasit opt milioane de euro in numerar ingropate in gradina lor, informeaza stiridiaspora.ro. 8 milioane de euro in numerar, bancnote inchise in pungi de plastic inchise ermetic și pastrate in butoaie ascunse sub cațiva…

- Slujba de inmormantare a Reginei Elizabeth II de la Westminster Abbey a fost urmarita de 29,2 milioane de oameni la televizor in Marea Britanie, potrivit datelor oficiale, informeaza The Guardian. In ciuda interesului enorm, comemorarea Reginei Elizabeth II nu a indeplinit previziunile de a deveni cea…

- O grupare anti-monarhie din Marea Britanie a facut luni apel la deschiderea unei dezbateri privind viitorul institutiei regale. Graham Smith, directorul grupului de presiune Republica, a declarat ca milioane de persoane se opun modului in care a devenit sef de stat Regele Charles III, fara o dezbatere…

- Un barbat din Olanda a fost condamnat la 7 ani de inchisoare pentru spalare de bani, dupa ce poliția a gasit intr-un apartament din centrul orașului Eindhoven 12,5 milioane de euro puși in pungi de supermarket. Zakaria S., de 36 de ani, omul din spatele afacerii necurate, și-a aflat marți, 6 septembrie,…

- Peste sase milioane de refugiati din Ucraina se afla in tari ale Uniunii Europene, iar majoritatea sunt femei si copii. Datele au fost prezentate la Bucuresti, la un eveniment care a reunit reprezentanti din 23 de state membre ale Uniunii, din Norvegia, Marea Britanie si Republica Moldova. Romania a…

- BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths este o experiența epica, uimitoare și captivanta din punct de vedere vizual, care prezinta calatoria intima și emoționanta a lui Silverio, un renumit jurnalist mexican și realizator de documentare, cu domiciliul in Los Angeles, care, dupa ce a primit un…

- Norvegia si Marea Britanie isi unesc fortele pentru a achizitiona micro-drone Black Hornet pentru a le trimite in Ucraina, scrie The Guardian. Costul va fi de pana la 90 de milioane de coroane norvegiene (aproximativ 8 milioane de lire sterline) si va include unitati Black Hornet, piese de schimb, transport…