Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Gabriel Dumitru și coordonatorul Lorena Toma, fost director al Casei de Cultura „Adriana Trandafir” din Bascov, au pus bazele unui nou proiect de suflet numit – „Popularii”. Ansamblul Popularii a avut prima apariție TV la emisiunea lui Maruța. Acesta se pregatește intens in perioada 11-14…

- Un proiect de lege prin care se elimina subvenția la caldura a fost dezbatut astazi in Comisia Economica și cea de Industrii din Senat. Noile reglementari prevad ca vor primi sprijin doar consumatorii vulnerabili, in anumite condiții. „Acest proiect de lege are in vedere de a defini consumatorul vulnerabil…

- Horia Tomescu, viceprimarul USR PLUS al Capitalei, a anunțat pe pagina sa de Facebook, ca o noua versiune a bugetului va fi transmisa consilierilor generali joi, impreuna cu fundamentarea...

- "Incepand cu saptamana viitoare, incepand cu 4 mai, incercam un proiect-pilot de o saptamana, ca in spitalele militare sa functioneze centrele de vaccinare non-stop si sa se poata vaccina cetatenii fara sa mai fie nevoie sa fie programati in platforma", a declarat Nicolae Ciuca, miercuri seara, la Digi24.…

- Senatorii au adoptat luni textele nou introduse si adoptate de Camera Deputatilor in legea privind Codul administrativ, si anume, cele privind inlesnirea transferului proprietatii de la stat catre autoritatile locale si reoperationalizarea comisiilor de disciplina in cadrul institutiilor publice,…

- Proiect de buget propus pentru Sectorul 1 este ilegal, iar Clotilde Armand „se incapațaneaza” sa ignore o decizie instanței, susțin consilierii PNL. Aceștia anunța ca nu vor vota bugetul și cer demisia secretarului general al Primariei, Lavinia Ionescu. Prima nemulțumire a liberalilor vizeaza numarul…

- Conducatorii auto care au permisul suspendat vor avea posibilitatea de a susține testul de reducere a „pedepsei”, oriunde in țara. Proiect USR PLUS Alin Apostol, deputat al Alianței USR PLUS, a depus o propunere legislativa potrivit careia testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație,…