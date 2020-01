(P) Lecția de stil masculin – ținuta festivă pentru bărbatul modern Nu doar femeile iau cu asalt magazinele și se preocupa intens de ținuta pe care o vor purta la petrecerile din aceasta perioada din an. Barbații au de asemenea o imensa responsabilitate de a afișa un look corespunzator evenimentului, potrivit pentru silueta lor și definitorie pentru personalitatea lor. Spun specialiștii, in materie de moda masculina exista un aspect esențial: sa te imbraci cu gust, sa menții tonul simplitații, sa ai doar o pata de culoare in ținuta, dar și un element nou. La fel de simplu, in teorie, pare alegerea unui costum. Dar in practica lucrurile se complica. Ce poarta un… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

