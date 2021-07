(P) Laptopurile ASUS: OLED este sinonim cu stilul Chiar daca biroul ar trebui sa fie, in teorie, un mediu strict productiv, care nu are absolut nicio legatura cu stilul, trebuie sa recunoaștem ca multe dintre sesiunile de shopping din mall-uri au ca obiect noile ținute cu care ne afișam la serviciu. Daca ținuta este importanta, la fel de importante sunt și accesoriile, iar companionul tau digital de toata ziua, laptopul, ar trebui sa țina și el pasul cu moda, lucru de care laptopurile ASUS OLED sunt mai mult decat capabile. Suplețea a devenit de mult un numitor comun al laptopurilor ASUS și cele mai recente modele cu ecrane OLED au, in unele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

