(P) Îți plac produsele din pește? Descoperă ce preparate trebuie neapărat să încerci Ești gurmand și iți plac produsele din pește? Atunci trebuie sa știi ca ai la dispoziție foarte multe variante interesante, pe care le poți incerca de-a lungul timpului. Daca unele sunt potrivite pentru micul dejun, pe altele poți sa le tai frumos și sa le așezi pe platouri, pe care sa le imparți cu cei dragi! De la icre de stiuca , pana la batogul de pește, rondelele marinate sau rapanele in ulei vegetal sau in suc propriu, toate sunt excelente și realizate dupa rețete tradiționale, care au fost transmise din generație in generație. Nici macar nu trebuie sa le pregatești singur acasa, intrucat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

