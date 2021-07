(P) Îți dorești un zâmbet cuceritor? – Descoperă câteva dintre avantajele implantului dentar O dantura sanatoasa vine cu un zambet pe masura. Insa care sunt soluțiile optime pentru un zambet perfect, care sa iți ridice stima de sine atunci cand este nevoie? Descopera in acest articol de ce este implantul dentar recomandat pacienților in cautare de tratamente personalizate pentru o sanatate orala buna și un zambet atragator. De ce sa alegi tratamentele cu implanturi dentare! Un implant dentar in funcție de problemele aparute Lipsa dinților este cu siguranța un disconfort psihic, dar și fizic. Fara o igiena orala corecta, cu periaj de cel puțin doua ori pe zi, folosirea aței dentare și… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru pacienții edentați total, care nu mai au dinți deloc, sau care sufera de resorbții osoase severe inovația in medicina dentara le pune la dispoziție o noua tehnologie și anume implantul subperiostal, un implant personalizat, ce reprezinta o alternativa mult mai viabila a implanturilor obișnuite.…

- Social Concursul de directori anunțat pentru luna iulie se muta in octombrie – Intre timp, la nivelul județului mai expira niște contracte de management iulie 13, 2021 11:08 In Teleorman, pentru 72 de directori și 9 directori adjuncți ai unitaților școlare, contractele de management educațional…

- (P) Descopera modelul TAGU un dispozitiv premium care va schimba radical tot ceea ce știai despre șeminee electrice Șemineele electrice reprezinta cea mai simpla și accesibila modalitate de a reproduce senzorial, atmosfera magica a unui șemineu veritabil pe lemne, indiferent daca locuiești la casa,…

- De o dantura sanatoasa vei avea nevoie toata viața. In spatele lui sta bucuria de a mușca cu pofta dintr-un mar sau placerea de a savura o bucațica de ciocolata, fara grija durerii declanșate la dulce. Sunt multe lucruri frumoase pe care le-ai putea rata, dar și neplaceri la care te expui daca nu pui…

- O renovare de casa, o achiziție auto sau rezolvarea cheltuielilor neprevazute sunt doar cateva dintre cazurile pentru care un credit de nevoi personale este necesar. Din fericire, accesarea unui credit este destul de facila, daca indeplinești anumite criterii. Descopera 5 motive pentru care un credit…

- Fiind unul dintre cele mai populare jocuri de carți din lume, pokerul caștiga adepți in fiecare zi. Atunci cand faci primii pași in acest joc e bine sa respecți cateva sfaturi pentru a te distra responsabil și pentru a avea succes. Iata sfaturile pe care incepatorii trebuie sa le puna in practica: 1.…

- Ziua in care ne-am nascut vine cu o serie de daruri divine. Unii sunt inzestrați cu iubire, alții au noroc la bani. Tu in ce categorie te afli? Ei bine, raspunsul il vei afla din acest material. Numerologul Mihai Voropchievici a dezvaluit caracterisicile fiecarei zile din saptamana. ATP Motors. Campanii…

- Ce meserie ți se potrivește, in funcție de zodie. Iți propunem un material in care vom trece in revista principalele trasaturi ale nativilor zodiacului și, in funcție de ele, recomandari privind domeniul profesional in care pot activa. Așadar, ținand cont de principalele calitați și aptitudini ale nativilor,…