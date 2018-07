(P) Introducerea noilor tahografe inteligente pe mașinile noi confirmată pentru Iunie 2019 Comisia Europeana a revizuit legislația privind utilizarea tahografelor, in principal pentru a ingreuna manipularea datelor din tahograf, dar și pentru a eficientiza procesele de administrare și control. Rezultatul este anexa 1C (UE 2016/799), care a fost aprobata in iunie 2016 și care conduce la introducerea tahografului “inteligent”, incepand cu 15 iunie 2019. Peste șase milioane de camioane și autobuze din intreaga UE sunt echipate cu tahografe și se spera ca noile dispozitive inteligente vor reduce procesul administrativ și manipularea tahografelor digitale actuale. Tahografele digitale au… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

