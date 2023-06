Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare targ de tehnologie din lume, Computex, are loc chiar in aceste momente in Taiwan. La eveniment sunt prezente cele mai puternice companii de IT, precum si firme celebre interesate de parteneriate, precum producatorii de automobile.

- Traim in era jocurilor video si a pustilor care isi pot transforma pasiunea de a se juca pe calculator intr-o meserie. Este vorba despre competitiile de e-sport la care participa tinerii care impartasesc acelasi hobby, jocurile pe calculator. Probabil ca si tu esti un iubitor si un impatimit al jocurilor…

- Potrivit noului pachet de legi ale educației, rectorii in funcție vor putea sta inca 10 ani la conducerea universitaților. UBB va continua bunele practici ale tradiției academice potrivit carora rectorii pot ramane in funcție doar doua mandate.

- Inteligența Artificiala (IA) va fi abordata in cadrul conferințelor „Tech Talks by UPT 2023”, cea mai importanta conferința de tehnologie din regiune, antreprenori, investitori, specialiști și experți internaționali in tehnologie, dar și personalitați remarcabile din viața publica, de catre Jimmy Wales,…

- Indiferent ca locuiești la bloc sau vrei sa te bucuri de o gradina cat mai diversificata, cu multe flori parfumate și viu colorate, iata tot ce trebuie sa știi despre plantarea lacramioarelor. Aceste plante delicate necesita ingrijire deosebita. Cat de des trebuie udate florile in cauza. Secretul ingrijirii…

- Cand incep sa creasca temperaturile, riscul ca alimentele sa se altereze creste. Indiferent daca le cumparati din piata sau din magazin ar fi bine sa respectati cateva reguli „de aur” pentru evitarea imbolnavirilor, toxiinfectiile alimentare fiind pe primul loc in topul afectiunilor de vara.„Discuția…

- Exista persoane care sunt firi ce vorbesc mult și care nu vor sa taca. Ei bine, exista trei zodii din cele 12 ale horoscopului care nu tac niciodata. Acești nativi din zodiac nu iți vor da dreptate indiferent de situație. Ei se vor contrazice mereu cu tine și ar fi mai bine sa nu vorbești cu aceștia…

- Cele mai noi tendințe in ceea ce privește tehnologia camerelor de supraveghere se refera la soluții de stocare in Cloud, funcții de analiza video alimentate prin AI (Inteligența Artificiala) și iau tot mai mare distanța de sistemele video digitale analog.