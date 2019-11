Stiri pe aceeasi tema

- Dupa primavara din noiembrie, vremea rece iși intra in drepturi. Iarna care bate la usa se anunta bogata in zapada si nu sunt excluse episoadele de vreme severa, precum ger, viscol si ninsori abundente, a declarat, vineri, Florinela Georgescu, director executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Temperaturile vor fi in creștere, incepand de astazi, in toata țara. Vremea va fi calda pentru aceasta perioada, maximele situandu-se intre 17 și 25 de grade. In București termometrul va urca pana...

- FRIG… Vremea s-a schimbat radical, anuntand primii fulgi de zapada. De ieri, la Vaslui s-a simtit o schimbare a vremii, pentru ca, spre seara, afara erau 8-9 grade Celsius. Temperaturile au scazut seminificativ, iar ploile cuprind treptat aproape toata tara. Administratia Nationala de Meteorologie a…

- Incepand de marti, 29 octombrie, vremea se va raci accentuat in cea mai mare parte a regiunilor, in multe zone temperaturile urmand a fi mai mici decat cele normale in aceasta perioada. De vina este o masa de aer polar care va aduce vreme de iarna. In unele zone, temperaturile nocturne vor fi negative,…

- Cand temperatura scade, de obicei incepi sa visezi la un dulap plin cu haine calduroase: pulovere din bumbac si lana merino, veste matlasate, hanorace din material teddy, jachete cu vatelina si paltoane groase. Incepi sa-ti doresti sa ai cateva piese esentiale, pe care sa te poti baza indiferent de…

- Toamna ne bucura cu temperaturi anormale pentru aceasta perioada și deși toata lumea e fericita, anunțul meteorologilor cu privire la aceasta iarna va schimba totul. Se anunța temperaturi extrem de scazute și cateva luni extrem de grele, pline de viscol, ninsori abundente și multe grade in minus!

- Meteorologii au publicat prognoza pentru urmatoarea perioada si, din cate se pare, iarna se apropie cu pasi repezi de Romania. Temperaturile au inceput deja sa scada din ce in ce mai mult dimineata, moment al zilei in care temperatura nu trece de 8 – 10 grade Celsius. In plus, in mai multe zone din…