(P) Infecțiile vaginale afectează peste 1 milion de femei din România Fara o protecție adecvata in timpul menstruației, femeile sunt expuse unui șir de boli care le diminueaza calitatea vieții, cu efect negativ asupra sanatații, carierei și familiei lor. Cu siguranța te-ai confruntat macar odata cu disconfort vaginal, dar a trecut de la sine și nu ți-a ridicat prea multe semne de intrebare. Afla ca pruritul genital, durerile in zona pelvina sau secrețiile vaginale abundente pot indica prezența unei infecții vaginale . Infecția vaginala se instaleaza cand este destabilizat echilibrul micromediului vaginal de o bacterie care afecteaza aciditatea pH-ului și implicit,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

