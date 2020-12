Stiri pe aceeasi tema

- Bijuterii purtate de actritele Jennifer Lopez si Gal Gadot se afla printre cele 300 de piese de colectie din cadrul Licitatiei de Craciun - Bijuterii si Arta Decorativa din 17 decembrie de la Casa de Licitatii A10 by Artmark, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. Jennifer Lopez…

- Jennifer Lopez a ales sa poarte in 2017 un impozant inel realizat de brandul exclusivist Pheres la NBC Universal Upfront - eveniment care promoveaza productiile de top TV ale fiecarui sezon si unde actrita si-a prezentat doua serii de succes - "Shades of Blue" si "World of Dance". La trei ani distanta,…

- Cea mai mare colectie de icoane pe sticla este scoasa la licitatie in pragul sarbatorilor de iarna. Casa de licitatii A10 by Artmark va scoate la vanzare un numar record de obiecte de cult vechi (aproape 200 de loturi), aparitii rare in piata bunurilor simbolice, provenite din colectii private…

- In premiera, Uniunea Artiștilor Plastici din Romania și Casa de Licitații A10 by Artmark unesc arta cu solidaritatea in jurul unei cauze nobile. Membrii Uniunii Artiștilor Plastici au donat lucrari de arta contemporana, in vederea strangerii de fonduri pentru susținerea activitații creative și productive…

