Atunci cand primavara incepe sa se strecoare incet-incet in jur, unul dintre cele mai evidente lucruri este ca și omul trebuie sa iși adapteze ținuta acestor schimbari. Mai ales persoanele care nu se tem de frig și vor sa fie in pas cu moda sunt cele care trec rapid la ținutele sofisticate potrivite primaverii, simțind astfel marea schimbare a anotimpurilor. Cum sa iți alegi pantofii pentru primavara? Alegerea unor pantofi la moda este unul dintre cele mai importante aspecte pe care le iau in calcul femeile. Exista persoane indraznețe care abia așteapta sa iși puna in picioare sandalele odata…