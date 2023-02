Stiri pe aceeasi tema

Grupul USR din Senat il cheama pe Nicoale Ciuca la "ora prim-ministrului", in data de 6 martie 2023. Subiectul dezbatut va fi cel referitor la eliminarea pensiilor speciale.

Microsoft strange cureaua! Grupul anunta concedierea a 10.000 de angajati pana la sfarsitul lui martie

- In bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 se prevad cheltuieli cu redevențele calculate procentual la producția fizica extrasa și la condens (1 mliard lei), impozitul pe veniturile suplimentare din vanzarea gazelor (2,2 mld. lei), contribuția la fondul de tranziție energetica (1,7 milioane.…

Meta lanseaza in Romania #MetaBusinessMakeovers, o serie de videoclipuri educaționale pe Facebook Watch in care intreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) locale de succes și experți ai companiei colaboreaza pentru a demonstra oportunitațile de creștere aduse de platforma online.

Rusia va scrie un nou manual despre istoria țarii. Grupul de lucru pentru conceperea manualului va fi condus de fostul ministru rus al culturii, Vladimir Medinski.

- Grupul BMW iși dorește un proces simplificat și mai transparent de achiziționare a unei mașini noi. Din acest motiv, gigantul german anunța prețuri fixe pentru toate mașinile noi comercializate in Europa. Mini va aplica noua strategie incepand cu anul 2024, urmand ca BMW sa faca același lucru din 2026.…

- Ministrii de Externe din Grupul celor Sapte (G7) vor discuta saptamana viitoare, in cadrul unei reuniuni la Bucuresti, modalitati de a sustine in continuare Ucraina in asigurarea aprovizionarii sale cu energie, a scris joi pe Twitter ministrul german de Externe, Annalena Baerbock,

- Grupul britanic de mașini de lux dorește sa le ofere locuri de munca angajaților concediați recent de catre Twitter, Meta și Amazon in domenii importante pentru dezvoltarea viitoarelor modele din gama. Pentru asta, Jaguar Land Rover ofera peste 800 de locuri de munca in domenii importante precum conducere…