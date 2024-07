Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de studenți din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare – Universitatea Tehnica Cluj ( CUNBM UT Cluj), specializarea Biologie au efectuat la inceputul acestei saptamani cate o vizita de informare-documentare la Stația de Epurare a apelor uzate și la Stația de Tratare a apei din Baia Mare.…

- Peste 20 de studenți din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare – Universitatea Tehnica Cluj ( CUNBM UT Cluj), specializarea Biologie au efectuat la inceputul acestei saptamani cate o vizita de informare-documentare la Stația de Epurare a apelor uzate și la Stația de Tratare a apei din Baia Mare.…

- FOTO: Statia de epurare a apelor uzate Dorohoi, verificata de inspectorii de la Garda de Mediu din cauza mirosului greu Citește FOTO: Statia de epurare a apelor uzate Dorohoi, verificata de inspectorii de la Garda de Mediu din cauza mirosului greu in Botosani24.ro .

- In județul Hunedoara, progrese semnificative au fost inregistrate in ceea ce privește conectarea la sistemele de canalizare și epurare a apelor uzate. Conform datelor oficiale pentru anul 2021, acest județ se situeaza in topul clasamentului național, cu o rata de conectare de 86%. Aceasta indica…

- Ca urmare a unei sesizari, realizate in data de 22 mai (dupa ora 18.00), prin numarul unic pentru apeluri de urgența 112, privind deversari ale apelor uzate in raul Sasar, in municipiul Baia Mare, specialiștii Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Maramureș s-au deplasat imediat in teren. Aceștia…

- Sisteme de colectare și epurare a apelor uzate, in comuna Blandiana. Investiție de peste 5,2 milioane de lei Sisteme de colectare și epurare a apelor uzate, in comuna Blandiana. Locuitorii din satele Blandiana, Acmariu și Racatau vor beneficia de sisteme individuale de colectare și epurare a apelor…

- Primarul comunei buzoiene Cochirleanca, Nicolae Stancu, viceprimarul Dumitru Enache si un angajat al primariei din localitate au fost retinuti pentru 24 de ore dupa ce in cursul diminetii de joi au fost dusi la audieri intr-un caz ce vizeaza gestionarea defectuoasa a deseurilor si a apelor uzate, transmite…

- O singura localitate din Buzau corespunde normelor europene privind epurarea apelor uzate, 42 la suta dintre locuitorii judetului avand acces la sisteme de canalizare, dintre care doar aproximativ 6 la suta in mediul rural. Cerintele de conformare ale Directivei Comisiei Europene privind epurarea apelor…