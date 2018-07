(P) Importanța camerelor de supraveghere și motivele pentru care sunt o recomandare în societatea actuală Atat cei care au cladiri de birouri, cat și cei care doresc sa asigure protecția zonelor rezidențiale ar trebui sa țina in prezent cont de importanța sistemelor de supraveghere. Acestea sunt o necesitate pentru a elimina riscurile de a fi supuse talhariilor, mai ales cand in discuție sunt bunuri de valoare. Avp Security iese in intampinarea celor dispuși sa faca o investiție in acest sens cu soluții pe masura, constand in sisteme de supraveghere in modele variate, care sa se plieze fiecarei nevoi. Necesare așadar publicului larg, acestea sunt soluția pentru a petrece spre exemplu vacanțele in… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 2 zile a fost publicata legea prin care s-a abrogat legislatia nationala in materia protectiei datelor cu caracter personal pentru aplicarea in Romania a GDPR. Legea va intra in vigoare la inceputul saptamanii viitoare, iar unele dispozitii al acesteia vor fi aplicabile incepand cu data de…

- Cresterea nivelului de complexitate al tehnologiilor audio si al abilitatii acestora de a induce beneficii reale unui numar mare de scenarii a condus la dezvoltarea unor portofolii extinse de astfel de produse. Prin lansarea solutiei AXIS Audio Manager C7050 Server, compania Axis a dezvoltat un sistem…

- Informare importanta de la Registrul Auto Roman (RAR) pentru toți șoferii. ”Va aducem la cunoștința ca, in ultima perioada, s-au primit la unele reprezentanțe ale Registrului Auto Roman (RAR) solicitari pentru emiterea documentelor necesare inmatricularii in Romania a unor vehicule provenite din state…

- Parteneriatul intre Politie si cetateni, permite nu doar cunoasterea problemelor cu care se confrunta comunitatea, dar identifica metode de solutionare a acestora, creand prin efort comun un mediu mai sigur. Astfel, oamenii legii au realizat un spot informativ pentru cetațenii Republicii Moldova.

- La Piatra Neamț, cu efort minim și doar la un click distanța, puteți beneficia de ultimele noutați in privința amenajarii locuinței dumneavoastra. Este fereastra Izotec cu balamale ascunse, care deschide lumea designului interior. Echipata cu feronerie activPilot Select, tehnologie moderna germana,…

- Azi ntra in vigoare, in UE, Regulamentul general privind protectia datelor Foto: Arhiva De astazi intra în vigoare, pe teritoriul Uniunii Europene, Regulamentul general privind protectia datelor, ce are ca scop protejarea mai eficienta a vietii private a persoanelor fizice. Potrivit…

- In Europa, utilizatorii trebuie sa aiba 16 ani impliniti pentru a mai putea folosi WhatsApp. WhatsApp si-a actualizat termenii serviciului pentru a corespunde cu noile prevederi GDPR din Europa. Astfel, utilizatorii europeni trebuie sa aiba peste 16 ani pentru a putea folosi aplicatia detinuta de Facebook,…

- Compania Lidl Romania iși avertizeaza clienții cu privire la o campanie de acordare de vouchere care circula in mediile online. Lidl precizeaza ca aceasta campanie nu ii aparție și ii indeamna pe internauți sa nu acceseze link-ul oferit prin mesaje sau postari. Compania Lidl Romania avertizeaza asupra…