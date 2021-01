(P) ILVE Majestic și ILVE Nostalgie sunt acum disponibile în România în magazinul online TechStore.ro! Italienii sunt cunoscuți in intreaga lume pentru atitudinea lor mereu prietenoasa, vinul de calitate, pizza și paste, talentul la muzica, graiul duios, istoria fascinanta și de aproape un secol incoace, pentru aragazurile profesionale și celelalte mașini de gatit pe care le fabrica. Brandul ILVE este unul din exemplele prin care italienii demonstreaza tuturor ca știu nu doar ce sa gateasca, dar și cu ce fel de aparate sa gatește cel mai bine. Povestea ILVE a inceput in anul 1952 cand doi ingineri și prieteni pasionați de gatit s-au hotarat sa creeze un aragaz care sa le satisfaca toate dorințele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

