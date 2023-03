Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari salarii la inceputul anului 2023 se inregistreaza in București, urmat de județele Cluj și Timiș, iar in ceea ce privește domeniile de activitate cei mai bine platiți sunt salariații din IT, management și banking, potrivit unei analize facute de eJobs.

- Numarul firmelor radiate la nivel național a crescut cu 10,08% in 2022, comparativ cu perioada similara a anului anterior, pana la 73.639 radieri, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul București – 12.269 (plus…

- Conform statisticii INSP raspandirea geografica este extinsa, cele mai multe cazuri de gripa clinica fiind raportate in municipiul București (1343) și in județele Brașov (378), Iași (269), Cluj (249), Sibiu (242), Prahova (236) și Dambovița (211) in saptamana 01 (02.01.2023 – 08.01.2023), Saptamana…

- In anul 2022, prețul locuințelor a cunoscut o creștere de 6%. Mai exact, suma medie solicitata pentru o locuința a crescut de la 1.593 la 1.682 de euro pe metru patrat. Prețurile locuințelor au fost influențate de mai mulți factori, printre care se numara și creșterea costului de construcție dar și…

- Județul Teleorman e din nou pe podium in privința unui fapt negativ. Acesta se claseaza printre județele codașe in privința celor mai mici creșteri salariale de anul trecut, alaturi de Tulcea și Vrancea. In aceste județe, un angajat abia ajunge sa caștige 3.200 de lei net lunar. In județul nostru, anul…

- Capitala si judetele Cluj si Timis conduc clasamentul celor mai mari salarii medii nete din economia locala, dupa cum arata datele de la Institutul National de Statistica (INS), centralizate de Ziarul Financiar.Astfel, un angajat din Bucuresti avea un salariu mediu net lunar de peste 5.200 de lei in…

- Numarul firmelor radiate la nivel national a crescut cu 10,44 in primele zece luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 58.276 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului ONRC , citate de Agerpres.roCele mai multe radieri au fost inregistrate…